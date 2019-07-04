2019-07-04T16:43:38+03:00
Общество

Два случая заболевания клещевым энцефалитом зафиксированы в Нижегородской области

Первый заболевший выпил некипяченое козье молоко, а второй – не сдал клеща на исследование
Валерия ГРОМОВА
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Два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом и 27 случаев заболеваемости клещевым боррелиозом зафиксированы в Нижегородской области в 2019 году. Первый заболевший выпил некипяченое козье молоко, а второй – не сдал клеща на исследование.

Как сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора, в целом за последние недели отмечается снижение количества обращений граждан с присасыванием клещей. За последние дни к медицинским работникам обратились порядка 320 человек. Работа по профилактике болезней уже ведется.

На сегодняшний день прививки сделали около 3,5 тысячи жителей Нижегородской области, в планах привить еще порядка пяти тысяч человек.

Кроме того, по данным на 4 июля, в лабораториях Роспотребнадзора в регионе исследовано порядка 7,3 тысячи клещей. В 29 из них обнаружен антиген к вирусу клещевого энцефалита, а в 148 - ДНК боррелий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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