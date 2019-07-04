2019-07-04T15:52:20+03:00
Общество

Многофункциональная горка, двухэтажная беседка и домик на дереве появятся в одном из дворов Выксы

Благоустройство дворовой территории пройдет в рамках проекта поддержки местных инициатив
Валерия ГРОМОВА
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В микрорайоне Юбилейный в Выксе будут проводиться работы по благоустройству в рамках проекта по поддержке местных инициатив. Согласно разработанному проекту, во дворе жилого дома появятся несколько площадок, в каждой из которых построят большую песочницу, двухэтажную беседку, сцену, многофункциональную горку со спортивными площадками и домик на дереве для детских игр.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, на работы потратят два миллиона рублей.

- Нам хотелось, чтобы двор осуществил мечту детей, отличался от других дворов, чтобы к нам приходили люди со всего города – погулять, пообщаться и восстановить добрососедские отношения. Проект по поддержке местных инициатив тоже помогает объединению, - пояснила депутат совета депутатов по округу № 13 Наталья Осипова.

Напомним, в этом году в Выксе будут благоустраивать восемь дворов и два общественных пространства. Из федерального, областного и местного бюджетов на эти цели будут выделены 80 миллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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