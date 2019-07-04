Регулируемый пешеходный переход появится на улице Карла Маркса в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 15:05 2019-07-04T15:05:23+03:00

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В пятницу, 5 июля 2019 года, на нерегулируемом пешеходном переходе через улицу Карла Маркса появятся светофоры. Речь идет об участке около дома №1 по улице Бетанкура, сообщает пресс-служба мэрии Нижнего Новгорода со ссылкой на МКУ «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

До этого светофорное оборудование было установлено на переходе через улицу Бетанкура в районе дома №20 по улице Керченской. Его демонтировали в связи с появлением надземного перехода.

Напомним, с 3 июля в Нижнем Новгороде изменен режим работы светофора на пересечении улиц Керченская - Советская и Канавинского моста. Соответствующее решение было принято после обращения местных жителей. Теперь светофор будет работать по двум программам. С шести часов утра до полудня зеленый сигнал светофора будет работать дольше по направлению улица Советская – Канавинский мост. А с полудня до шести утра увеличено время выезда с Канавинского моста на улицы Самаркандскую и Советскую.

ИСТОЧНИК KP.RU