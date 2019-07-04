СЕГОДНЯ 13:58 2019-07-04T13:58:22+03:00

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Госдолг Нижегородской области снизился на 12,2 миллиарда рублей с начала 2019 года. Об этом со ссылкой на министерство финансов сообщает пресс-служба регионального правительства.

Так, с июня объем госдолга не поменялся и остался равен 62,9 миллиарда рублей. Эта цифра уменьшилась на 12,2 миллиарда с 1 января 2019 года. По информации, это связано с погашением кредитов коммерческих банков, уменьшением объема обязательств по предоставленной государственной гарантии.

На сегодняшний день 0,3% в структуре долга – госгарантии, 67,9% - ценные бумаги, 31,8% - бюджетные кредиты, полученные из бюджета Российской Федерации. Кредитов коммерческих банков, по данным на начало июля, нет.

По прогнозам экспертов, в январе следующего года госдолг будет составлять 75,06 миллиарда рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU