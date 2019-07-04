2019-07-04T13:08:06+03:00
Общество

Нижегородский центр раннего развития детей «Умная кроха» закрыли по решению суда

Это связано с нарушением питания и инфекцией у ребенка
Валерия ГРОМОВА
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В Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области поступила информация об инфекционном заболевании у ребенка, который посещал центр раннего развития «Умная кроха». После этого была организована проверка, которая выявила многочисленные нарушения в работе центра.

Так, продукты, которыми кормили детей, были без сопроводительных документов, также использовались продукты, которые запрещено использовать в детском питании, не соблюдался режим мытья столовой посуды. Из-за отсутствия условий для организации питания было возбуждено дело об административном правонарушении, сообщает пресс-служба регионального Управления Роспотребнадзора.

24 июня 2019 года Нижегородский районный суд привлек владелицу центра «Умная кроха» к ответственности и назначил наказание в виде приостановления деятельности ЦРРД на 60 суток.

ИСТОЧНИК KP.RU

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