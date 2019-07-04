Восемь дворов и два общественных пространства будут благоустроены в Выксе в этом году

СЕГОДНЯ 12:30 2019-07-04T12:30:40+03:00

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В 2019 году на территории Выксы будут благоустроены восемь дворов и два общественных пространства. Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, работы запланированы в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Из федерального, областного и местного бюджетов на эти цели будут выделены 80 миллионов рублей.

- Создание комфортной городской среды — одна из задач, которая прописана в Стратегии развития Нижегородской области. И по благоустройству территорий у нас обширные планы. До 2024 года мы планируем привести в порядок около 6 тысяч дворов и около 600 общественных площадок, - резюмировал губернатор Глеб Никитин.

Так, в Выксе благоустроят Комсомольскую площадь и Лесопосадка. На первом объекте появится зона отдыха для молодежи и пенсионеров, пешеходные дорожки, новое освещение, лавочки и урны, а также парковка. А на втором построят детские и спортивные площадки, запустят велодорожку и организуют площадку для выгула собак, установят фонари и лавочки. Возможно, там будет подвесной веревочный городок.

Кроме того, оба пространства будут оборудованы бесплатными зонами Wi-Fi.

ИСТОЧНИК KP.RU