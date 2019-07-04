2019-07-04T12:07:54+03:00
Общество

Экстренное предупреждение: Сильный ветер ожидается в Нижегородской области 4 июля

Прогнозируется вероятность возникновения ЧС
Валерия ГРОМОВА
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Сильный порывистый ветер снова ожидается в Нижегородской области 4 июля. Как сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС», он обрушится на регион в ближайшие три часа и продержится в течение всего дня.

Так, ожидаются порывы юго-западного ветра скоростью 13-18 метров в секунду. В связи с этим могут возникнуть чрезвычайные ситуации, связанные с повреждением и обрывом линий электропередач, нарушениями в работе объектов ЖКХ и энергетики, обрушением деревьев и строительных кранов. Кроме того, улицы могут быть затоплены из-за неисправностей и замусоривания ливневок.

- Возможна активизация оползневых процессов. Существует вероятность увеличения количества ДТП, размыва насыпи железнодорожного полотна, автодорог, затруднений в работе всех видов транспорта, - рассказали в ГУ МЧС по Нижегородской области.

Ведомство рекомендует жителям снизить скорость за рулем. Если вы на улице, то укройтесь от непогоды в ближайшем здании и держитесь подальше от линий электропередач и деревьев.

Напомним, 3 июля по Нижегородской области прошел ураган. Пострадали десятки деревьев и машин, а на Мещере разрушилась детская площадка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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