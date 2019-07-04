Два человека погибли в перевернувшейся иномарке под Городцом

СЕГОДНЯ 11:49 2019-07-04T11:49:31+03:00

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Страшная авария произошла в Нижегородской области 3 июля. На 24 километре автодороги Городец – Ковернино водитель «Фольксвагена» не справился с управлением, и автомобиль вылетел в кювет.

Как сообщили в отделе по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работе УГИБДД ГУ МВД России по Нижегородской области, дорожно-транспортное происшествие случилось в девять часов вечера на трассе Городец – Ковернино.

В результате погибли два человека – женщина 1987 года рождения и неустановленный мужчина, который был за рулем иномарки. По информации, на вид ему около 35-40 лет. Еще два человека - мужчина 1984 года рождения и женщина 1985 года рождения - были госпитализированы с места происшествия в больницы. У них диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.

Как пояснили в пресс-службе Главного управления МВД по Нижегородской области, обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи и сотрудники ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU