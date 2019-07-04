2019-07-04T10:07:38+03:00
Общество

Глеб Никитин предложил создать клуб губернаторов по повышению эффективности госуправления

Итоги работы в группах были подведены в рамках форума «Производительность 360»
Валерия ГРОМОВА
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3 июля 2019 года на форуме «Производительность 360», который проходил в Нижнем Новгороде два дня, были подведены итоги работы в группах по направлениям. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал присутствующим о предложениях по внедрению «бережливых технологий» в государственное управление, сообщает пресс-служба облправительства.

Глеб Никитин считает, что нужно выстраивать вертикаль внедрения «бережливых технологий» в госуправление, поэтому необходим федеральный проект.

- Необходимо формировать стандарты лучших решений и тиражировать их. Это предполагает научное обеспечение, поэтому мы все согласились, что нам нужен методический образовательный центр и университеты производительности труда. Полученные образцы должны включать в себя не только механизмы, но и выработку необходимой культуры участниками процессов, - объяснил глава региона.

В итоге Глеб Никитин предложил создать клуб губернаторов по повышению эффективности госуправления. По его словам, часть глав регионов России уже поддержали эту идею.

Напомним, 3 июля министр экономического развития России Максим Орешкин вручил губернатору Глебу Никитину награду за «Лучший региональный центр компетенций» и заявил, что Нижегородская область стала одним из регионов-лидеров в России по повышению производительности труда по итогам прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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