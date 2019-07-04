Глеб Никитин предложил создать клуб губернаторов по повышению эффективности госуправления
3 июля 2019 года на форуме «Производительность 360», который проходил в Нижнем Новгороде два дня, были подведены итоги работы в группах по направлениям. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал присутствующим о предложениях по внедрению «бережливых технологий» в государственное управление, сообщает пресс-служба облправительства.
Глеб Никитин считает, что нужно выстраивать вертикаль внедрения «бережливых технологий» в госуправление, поэтому необходим федеральный проект.
- Необходимо формировать стандарты лучших решений и тиражировать их. Это предполагает научное обеспечение, поэтому мы все согласились, что нам нужен методический образовательный центр и университеты производительности труда. Полученные образцы должны включать в себя не только механизмы, но и выработку необходимой культуры участниками процессов, - объяснил глава региона.
В итоге Глеб Никитин предложил создать клуб губернаторов по повышению эффективности госуправления. По его словам, часть глав регионов России уже поддержали эту идею.
Напомним, 3 июля министр экономического развития России Максим Орешкин вручил губернатору Глебу Никитину награду за «Лучший региональный центр компетенций» и заявил, что Нижегородская область стала одним из регионов-лидеров в России по повышению производительности труда по итогам прошлого года.
ИСТОЧНИК KP.RU