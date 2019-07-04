2019-07-04T09:51:01+03:00
Общество

Нижегородскую область назвали лидером в России по повышению производительности труда

Губернатор Глеб Никитин получил награду за «Лучший региональный центр компетенций»
Валерия ГРОМОВА
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2 и 3 июля в Нижнем Новгороде проходил всероссийский форум «Производительность 360», который собрал более 600 общественников и чиновников из разных регионов России. По итогам мероприятия министр экономического развития России Максим Орешкин вручил губернатору Глебу Никитину награду за «Лучший региональный центр компетенций» и заявил, что Нижегородская область стала одним из регионов-лидеров в России по повышению производительности труда по итогам 2018 года.

Глеб Никитин поблагодарил гостей за приз и высокую оценку. Он напомнил, что наш регион одним из первых в России вошел в национальный проект «Производительность труда и поддержка занятости».

- В 2018 году в Нижегородской области было реализовано 1083 проекта по внедрению бережливых технологий. По сути, каждый проект – это решение отдельной проблемы. Например, очереди в МФЦ, чрезмерная бумажная волокита в школах или простои на промышленном предприятии. В 2019 году количество проектов будет увеличено, уже сейчас их у нас 1800. Но нам важно не количество, а заметные для нижегородцев результаты, - подчеркнул Глеб Никитин.

Он добавил, что работа «Эффективной губернии» обязательно должна быть продолжена.

Замруководителя администрации президента России Сергей Кириенко, в свою очередь, назвал причину, по которой форум проводился именно в Нижегородской области.

- На разных предприятиях Нижегородской области наработан хороший опыт. Он есть и в других регионах. Смысл форума — поделится опытом, посмотреть лучшие практики. Один из главных вызовов для нашей страны — рост производительности труда, от этого зависит конкурентоспособность российской экономики, - цитирует чиновника пресс-служба регионального правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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