Нижегородские волонтеры отправились в Иркутскую область на помощь пострадавшим от наводнения

СЕГОДНЯ 17:16 2019-07-03T17:16:50+03:00

За несколько минут до отправления поезда они дали интервью телекомпании «Волга»

Изменить размер текста: A A

Семь нижегородских волонтеров отправились в Иркутскую область на помощь людям, пострадавшим от наводнения. Поезд туда стартует из Москвы, куда сейчас стекаются добровольцы со всех уголков России.

- За один час с помощью социальных сетей мы собрали 7 волонтеров, которые отправятся на помощь сибирякам, - рассказал в интервью телекомпании «Волга» Даниил Маркин.

В Иркутской области волонтеры будут разбирать каналы, которые были разрушены в результате наводнения, убирать ливневки и раздавать гуманитарную помощь.

- Мы не можем оставаться в стороне, нижегородцы всегда приходили на помощь в тяжелых ситуациях. Мы видим, какое горе сейчас происходит в Иркутске, не можем промолчать и остаться дома, - добавили добровольцы.

Помогать пострадавшим они будут в течение двух недель.

Напомним, в результате сильных дождей, которые обрушились на Иркутскую область несколько дней назад, были подтоплены более 6,7 тысячи жилых домов. Погибли 18 человек, судьба еще 17 до сих пор неизвестна. Из опасных зон были эвакуированы почти 2,6 тысячи человек, среди которых почти 600 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU