2019-07-03T17:16:50+03:00
Общество

Нижегородские волонтеры отправились в Иркутскую область на помощь пострадавшим от наводнения

За несколько минут до отправления поезда они дали интервью телекомпании «Волга»
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Семь нижегородских волонтеров отправились в Иркутскую область на помощь людям, пострадавшим от наводнения. Поезд туда стартует из Москвы, куда сейчас стекаются добровольцы со всех уголков России.

- За один час с помощью социальных сетей мы собрали 7 волонтеров, которые отправятся на помощь сибирякам, - рассказал в интервью телекомпании «Волга» Даниил Маркин.

В Иркутской области волонтеры будут разбирать каналы, которые были разрушены в результате наводнения, убирать ливневки и раздавать гуманитарную помощь.

- Мы не можем оставаться в стороне, нижегородцы всегда приходили на помощь в тяжелых ситуациях. Мы видим, какое горе сейчас происходит в Иркутске, не можем промолчать и остаться дома, - добавили добровольцы.

Помогать пострадавшим они будут в течение двух недель.

Напомним, в результате сильных дождей, которые обрушились на Иркутскую область несколько дней назад, были подтоплены более 6,7 тысячи жилых домов. Погибли 18 человек, судьба еще 17 до сих пор неизвестна. Из опасных зон были эвакуированы почти 2,6 тысячи человек, среди которых почти 600 детей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин представил проект «Национального института производительности»
Более ста медицинских учреждений Нижегородской области включились в «Эффективную губернию»
Нижний Новгород может стать столицей стрит-арта
48 районов и городов Нижегородской области переходят на электронный документооборот
Телекомпания «Волга» проведет прямую трансляцию финального концерта фестиваля оперного искусства на Стрелке
Предприятия Нижегородской области увеличили объем дополнительных заказов в три раза
16 улиц будут отремонтированы в Нижнем Новгороде на этой неделе
МЧС: Грозы и сильный ветер надвигаются на Нижегородскую область
Аркадий Дворкович высоко оценил представленные нижегородскими компаниями инновационные разработки
275 проектов по повышению эффективности предоставления госуслуг реализуются в Нижегородской области
Более 200 километров дорожного полотна отремонтировано в Нижегородской области
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам
Девять детских садов начнут строить в Нижнем Новгороде в 2020 году
Фестиваль «Русская Тоскания» пройдет в Нижегородской области с 19 по 21 июля