2019-07-03T16:36:47+03:00
Общество

Глеб Никитин представил проект «Национального института производительности»

Всероссийский форум собрал в Нижнем Новгороде более 600 участников из регионов России
Валерия ГРОМОВА
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2 июля 2019 года в Нижнем Новгороде стартовал всероссийский форум «Производительность 360». В рамках этого мероприятия губернатор Нижегородской области Глеб Никитин представил проект «Национального института производительности», сообщает пресс-служба регионального правительства.

В презентации приняли участие первый замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко, министр экономического развития РФ Максим Орешкин, гендиректор АНО «ФЦК» Николай Соломон, полпред Президента РФ в ПФО Игорь Комаров, гендиректор ГК «Росатом» Алексей Лихачев, президент «Деловой России» Алексей Репик, а также главы более 20 регионов России.

По словам Глеба Никитина, одной из серьезных проблем является дефицит квалифицированных кадров. В связи с этим и был разработан комплексный подход.

- Создание Национального института именно в Нижегородской области обусловлено тем, что наш регион – это промышленно-инновационный центр, в котором сконцентрировано более 600 крупных и средних предприятий, - рассказал глава Нижегородской области.

Так, создание института объединит и повысит эффективность работы 65 региональных центров компетенций. Он будет включать в себя учебный корпус, гостиницу и конгрессно-выставочный центр.

Ранее сообщалось, что власти 48 районов и городов Нижегородской области будут переходить на электронный документооборот. По словам замгубернатора Андрея Бетина, в регионе открыта фабрика процессов. Она находится в первом корпусе нижегородского кремля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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