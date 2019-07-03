2019-07-03T16:15:43+03:00
Общество

Более ста медицинских учреждений Нижегородской области включились в «Эффективную губернию»

Участники Всероссийского форума посетили поликлинику №4 Нижнего Новгорода
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В среду, 3 июля 2019 года, участники Всероссийского форума «Производительность 360» побывали в поликлинике №4 в Канавинском районе Нижнего Новгорода.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, в рамках визита делегация познакомилась с презентацией результатов работы проекта «Эффективная губерния» в здравоохранении региона. Губернатор Глеб Никитин рассказал, что на сегодняшний день в программу включены более сотни медицинских учреждений региона.

- До конца 2021 года все детские поликлиники Нижегородской области должны стать «бережливыми». Кроме того, даже в тех поликлиниках, где уже есть реализованные проекты по отдельным задачам вроде реорганизации регистратуры, работу по повышению эффективности нужно продолжать, - добавил Глеб Никитин.

Так, например, в поликлинике №4 Нижнего Новгорода очередь в регистратуру сократилась в среднем с шестнадцати человек до двух, а время ожидания – с 108 минут до трех.

Планируется, что в медучреждении будет внедрен пилотный проект - специальный программный пакет, позволяющий распознавать речь. Например, наблюдая УЗИ, врач начинает диктовать свои заключения, и карта заполняется автоматически, выдается заключение специалиста и назначения.

Напомним, 2 июля в Нижнем Новгороде открылся второй Всероссийский форум «Производительность 360», в рамках которого из разных уголков России прибыли более 600 человек. В ходе мероприятий губернатор Глеб Никитин рассказал о том, что сейчас в регионе реализуются 275 проектов по повышению эффективности предоставления госуслуг. Также стало известно, что 48 районов и городов Нижегородской области переходят на электронный документооборот.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Нижегородские волонтеры отправились в Иркутскую область на помощь пострадавшим от наводнения
Глеб Никитин представил проект «Национального института производительности»
Нижний Новгород может стать столицей стрит-арта
48 районов и городов Нижегородской области переходят на электронный документооборот
Телекомпания «Волга» проведет прямую трансляцию финального концерта фестиваля оперного искусства на Стрелке
Предприятия Нижегородской области увеличили объем дополнительных заказов в три раза
16 улиц будут отремонтированы в Нижнем Новгороде на этой неделе
МЧС: Грозы и сильный ветер надвигаются на Нижегородскую область
Аркадий Дворкович высоко оценил представленные нижегородскими компаниями инновационные разработки
275 проектов по повышению эффективности предоставления госуслуг реализуются в Нижегородской области
Более 200 километров дорожного полотна отремонтировано в Нижегородской области
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам
Девять детских садов начнут строить в Нижнем Новгороде в 2020 году
Фестиваль «Русская Тоскания» пройдет в Нижегородской области с 19 по 21 июля