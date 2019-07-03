2019-07-03T13:55:11+03:00
Общество

Телекомпания «Волга» проведет прямую трансляцию финального концерта фестиваля оперного искусства на Стрелке

Мероприятие пройдет вечером 3 июля
Валерия ГРОМОВА
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Телекомпания «Волга» проведет прямую трансляцию с места проведения финального концерта фестиваля оперного искусства, который состоится на территории пакгаузов на Стрелке в Нижнем Новгороде.

Билетов на мероприятие уже нет в продаже, но посмотреть выступления оперных звезд можно будет в официальной группе телекомпании «ВКонтакте». Начало – в 21:00.

Напомним, в рамках концерта артисты исполнят арии из опер Моцарта, Оффенбаха, Чилеа, Римского-Корсакова, Глинки, Чайковского, Пуччини и Верди .Перед гостями фестиваля выступят артисты: Борис Рудак (тенор), Сергей Семишкур (тенор), Надежда Павлова (сопрано), Анастасия Калагина (сопрано).

Ранее "Комсомолка" сообщала, что первый международный фестиваль искусств «Стрелка» начался в пятницу, 28 июня. Вместе с ним проводилась церемония вручения федеральной премии «Инновация-2019». За все выходные эти два масштабных события в сфере культуры посетили около трех тысяч зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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