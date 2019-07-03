2019-07-03T13:23:15+03:00
Общество

Предприятия Нижегородской области увеличили объем дополнительных заказов в три раза

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Нижегородские предприятия, которые принимают участие в проекте «Эффективная губерния», увеличили объем дополнительных заказов почти втрое – с 2,7 миллиарда рублей до 8,9 миллиарда рублей за прошлый год. Об этом заявил губернатор Глеб Никитин, сообщает пресс-служба облправительства.

По словам главы региона, до конца 2019 года планировалось включить в проект 47 предприятий, однако их число уже достигло 52.

- Бизнес проявляет активный интерес к «Эффективной губернии», потому что руководители компаний видят реальные результаты проекта, - объяснил Глеб Никитин.

Так, на заводе «Красное Сормово» с прошлого года начали внедрять бережливые технологии сразу на нескольких участках производства. Например, сократили время изготовления днищевой секции судна почти вдвое, что позволило создать возможность для изготовления больших объемов продукции, чем до реализации проекта. В итоге, по словам Глеба Никитина, в 2020 году предприятие рассчитывает на 1,5 миллиарда рублей дополнительной прибыли.

Кроме того, сейчас на заводе практику проходят ученики школы №79 Нижнего Новгорода.

Напомним, также Глеб Никитин рассказал, что сейчас в регионе реализуются 275 проектов по повышению эффективности предоставления госуслуг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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