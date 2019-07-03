16 улиц будут отремонтированы в Нижнем Новгороде на этой неделе

СЕГОДНЯ 12:17 2019-07-03T12:19:10+03:00

Работы ведутся по программе «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

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С 3 по 7 июля 2019 года подрядные организации будут проводить ремонт дорог на 16 улицах Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

Так, речь идет о 32 участках на улицах:

- Лескова (от улицы Юлиуса Фучика до улицы Коломенской, в том числе разворотное кольцо),

- Дьяконова (от железнодорожного переезда до проспекта Бусыгина),

- Старых производственников (от проспекта Молодежный до Южного шоссе),

- Ермоловой (от улицы Магистральная до улицы Детской),

- Пермякова (от проспекта Бусыгина до ВОС «Волга – ВОС»)

- Бекетова,

- Гороховецкая (от улицы Архангельской до Автодорожного проезда),

- Украинская (от Комсомольского шоссе до переулка Балаклавского),

- Электровозная (от улицы Ухтомского до улицы Кузбасской),

- Бурнаковская,

- Сормовское шоссе (от Московского шоссе до улицы 50-летия Победы)

- Чаадаева,

- переулок Рессорный,

- Чаадаева (от ж/д переезда до базы N 8),

- Деловая (от улицы Родионова до улицы Овражной с разворотной площадкой),

- Набережная Гребного канала (от Казанского съезда до Лысогорского съезда (с площадкой перед школой академической гребли и разворотной площадкой).

В основном работы будут вестись ночью, чтобы не создавать пробок на дорогах. Департаментдорожного хозяйства просит нижегородцев не оставлять транспортные средства на указанных участках.

ИСТОЧНИК KP.RU