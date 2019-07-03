16 улиц будут отремонтированы в Нижнем Новгороде на этой неделе
С 3 по 7 июля 2019 года подрядные организации будут проводить ремонт дорог на 16 улицах Нижнего Новгорода. Как сообщает пресс-служба городской администрации, работы ведутся в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Так, речь идет о 32 участках на улицах:
- Лескова (от улицы Юлиуса Фучика до улицы Коломенской, в том числе разворотное кольцо),
- Дьяконова (от железнодорожного переезда до проспекта Бусыгина),
- Старых производственников (от проспекта Молодежный до Южного шоссе),
- Ермоловой (от улицы Магистральная до улицы Детской),
- Пермякова (от проспекта Бусыгина до ВОС «Волга – ВОС»)
- Бекетова,
- Гороховецкая (от улицы Архангельской до Автодорожного проезда),
- Украинская (от Комсомольского шоссе до переулка Балаклавского),
- Электровозная (от улицы Ухтомского до улицы Кузбасской),
- Бурнаковская,
- Сормовское шоссе (от Московского шоссе до улицы 50-летия Победы)
- Чаадаева,
- переулок Рессорный,
- Чаадаева (от ж/д переезда до базы N 8),
- Деловая (от улицы Родионова до улицы Овражной с разворотной площадкой),
- Набережная Гребного канала (от Казанского съезда до Лысогорского съезда (с площадкой перед школой академической гребли и разворотной площадкой).
В основном работы будут вестись ночью, чтобы не создавать пробок на дорогах. Департаментдорожного хозяйства просит нижегородцев не оставлять транспортные средства на указанных участках.
ИСТОЧНИК KP.RU