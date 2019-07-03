2019-07-03T11:37:39+03:00
Общество

МЧС: Грозы и сильный ветер надвигаются на Нижегородскую область

Они могут обрушиться на регион в ближайшие три часа
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В обеденные часы 3 июля 2019 года в Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидаются грозы и сильные порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с непогодой, которая, кстати, сохранится до конца дня, не исключается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: могут обрываться линии электропередач, строительные краны, ветхие конструкции, а также деревья со слабой корневой системой. Кроме того, из-за грозы могут произойти нарушения в работе систем ЖКХ.

Сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендуют местным жителям держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабо укрепленных конструкций во время грозы. Сотовый телефон в таких случаях лучше отключать.

Не забывайте также, что во время грозы нельзя купаться, а дома следует отключить все бытовые и электроприборы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
16 улиц будут отремонтированы в Нижнем Новгороде на этой неделе
Аркадий Дворкович высоко оценил представленные нижегородскими компаниями инновационные разработки
275 проектов по повышению эффективности предоставления госуслуг реализуются в Нижегородской области
Более 200 километров дорожного полотна отремонтировано в Нижегородской области
Глеб Никитин принял участие в заседании президиума совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам
Девять детских садов начнут строить в Нижнем Новгороде в 2020 году
Фестиваль «Русская Тоскания» пройдет в Нижегородской области с 19 по 21 июля
Почти 4 миллиарда рублей будут потрачены на строительство и реконструкцию систем водоснабжения Дзержинска
Завод «Красное Сормово» передал заказчику сухогруз «Идель 3»
Четыре нижегородских предприятия стали участниками проекта АО «Корпорация «МСП»
Нижний Новгород, Дзержинск, Бор и Арзамас станут пилотами по внедрению технологии Lean Smart
ННГАСУ подготовит проект реставрации четырех башен Нижегородского кремля
На Мызинском мосту ежедневно работают по 125 рабочих и 12 единиц техники
В Нижегородской области стартовал проект «Развитие команда роста 2019»
Нижегородская область намерена сотрудничать с «Центром Келдыша»
Нижегородский избирком начал прием документов от кандидатов на довыборы в Заксобрание
Александр Югов открыл виртуальный класс в Нижегородской областной детской библиотеке
Глеб Никитин и гендиректор «Центра Келдыша» обсудили сотрудничество в рамках нацпроектов
Трехуровневая спортплощадка появится на Молодежном проспекте
Около трех тысяч человек в выходные посетили фестивали на пакгаузах в Нижнем Новгороде
113 миллионов рублей будут выделены на капремонт Сявской школы
Роспотребнадзор не рекомендует купаться на шести пляжах Нижнего Новгорода
ФК «Нижний Новгород» обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0
Нижегородская область перешла на счета эскроу с 1 июля
Суд закрыл кальянную на улице Минина из-за антисанитарии
120 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде
Три человека пострадали в ДТП в Богородском районе