МЧС: Грозы и сильный ветер надвигаются на Нижегородскую область

СЕГОДНЯ 11:34 2019-07-03T11:37:39+03:00

Они могут обрушиться на регион в ближайшие три часа

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В обеденные часы 3 июля 2019 года в Нижегородской области и Нижнем Новгороде ожидаются грозы и сильные порывы юго-западного ветра до 15 метров в секунду. Об этом сообщили в ФГБУ «Верхне-Волжское УГМС».

В связи с непогодой, которая, кстати, сохранится до конца дня, не исключается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций: могут обрываться линии электропередач, строительные краны, ветхие конструкции, а также деревья со слабой корневой системой. Кроме того, из-за грозы могут произойти нарушения в работе систем ЖКХ.

Сотрудники ГУ МЧС по Нижегородской области рекомендуют местным жителям держаться в стороне от линий электропередач, деревьев, легких построек и слабо укрепленных конструкций во время грозы. Сотовый телефон в таких случаях лучше отключать.

Не забывайте также, что во время грозы нельзя купаться, а дома следует отключить все бытовые и электроприборы.

ИСТОЧНИК KP.RU