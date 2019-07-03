Более 200 километров дорожного полотна отремонтировано в Нижегородской области

СЕГОДНЯ 10:08 2019-07-03T10:08:15+03:00

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На сегодняшний день в Нижегородской области отремонтировано 229 километров дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Первые объекты в Ардатовском, Лысковском, Перевозском, Сергачском, Гагинском, Шатковском районах, Дзержинске и на Бору уже приняты.

В четверг, 4 июля, общественники примут участие в приемке отремонтированного участка автомобильной дороги обхода Кстова на трассе М-7. Вместе с ними туда поедет министр транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области Вадим Власов. Там выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия, укладке нового покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси, нанесена разметка из термопластика. Работы выполняла подрядная организация ООО «НижАвтоДорСтрой».

Напомним, на прошлой неделе заместитель мэра Нижнего Новгорода Роман Колосов сообщил, что ремонт Сормовского шоссе в Нижнем Новгороде планируется завершить 10 июля. По словам подрядчика, чтобы не создавать помехи в движении транспорта, основная часть работ ведется по ночам.

ИСТОЧНИК KP.RU