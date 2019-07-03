Глеб Никитин принял участие в заседании президиума совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и нацпроектам

СЕГОДНЯ 09:59 2019-07-03T09:59:54+03:00

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Во вторник, 2 июля 2019 года, в Москве состоялось заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам. В мероприятии, которое возглавил председатель правительства Дмитрий Медведев, в режиме видеоконференции принял участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Как отметил глава региона, в этом году на реализацию мероприятий нацпроектов в Нижегородской области будут потрачены более 32 миллиардов рублей, 15,6 из которых выделены из федерального бюджета, 9,7 миллиарда – из консолидированного бюджета области и 6,8 миллиарда – из Пенсионного фонда России.

- Общая сумма финансирования проектов на 2019-2021 годы составляет 87,7 миллиарда рублей, из них за счет федерального бюджета – 63,3 миллиарда рублей, - подчеркнул Глеб Никитин.

По его словам, на сегодняшний день Нижегородская область подала заявки на участие в 55 проектах, три из которых осталось утвердить.

Глеб Никитин подчеркнул, что одним из крупнейших по финансированию проектов является «Демография», в рамках которого будут поддерживать семьи с детьми.

- Так, при реализации регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» осуществлены выплаты на первого ребенка до 1,5 лет почти 7 тысячам получателей, причем почти трети из них выплата назначена впервые, - подытожил губернатор.

Также в Нижегородской области уже строятся 19 детских дошкольных учреждений. А в рамках проекта «Спорт – норма жизни» осуществляется закупка спортивно-технологического оборудования.

- Организовано 75 соревнований спорта высших достижений и 14 соревнований массового спорта. Вскоре начнется установка спортивных площадок, - добавил Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU