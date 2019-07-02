Девять детских садов начнут строить в Нижнем Новгороде в 2020 году

СЕГОДНЯ 17:33 2019-07-02T17:33:05+03:00

Каждый из них будет рассчитан на 220 мест

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В Нижнем Новгороде ведет проектирование девяти детских садов, которые начнут строиться в 2020 году. Как сообщает пресс-служба мэрии, каждый из них будет рассчитан на 220 мест.

Как заявил глава Нижнего Новгорода Владимир Панов, целью национального проекта «Демография», в рамках которого и будет вестись строительство, является снижение кризиса с очередями в детские сады.

Как подчеркнул градоначальник, сейчас в приволжской столице строятся две школы, четыре детских сада и девять пристроев к уже существующим детским садам.

2 июля Владимир Панов побывал на стройке пристроя к детсаду №469. Сейчас там завершены земляные работы, вот-вот начнется заливка фундамента. Дети на время строительства были распределены в ближайшие дошкольные учреждения.

- В рамках нацпроекта параллельно с этим детским садом мы работаем ещё по восьми пристроям. По семи из них уже получено разрешение на строительство. В настоящий момент подрядные организации обустраивают строительные площадки, завозят технику, материалы для непосредственного начала работ. Завершение работ по всем 9 объектам запланировано на декабрь этого года,- доложил заместитель мэра города Леонид Самухин.

ИСТОЧНИК KP.RU