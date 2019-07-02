Фестиваль «Русская Тоскания» пройдет в Нижегородской области с 19 по 21 июля

СЕГОДНЯ 17:20 2019-07-02T17:20:04+03:00

В этом году локации частично перенесутся на острова

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С 19 по 21 июля 2019 года на берегу озера Тосканка в Ворсме пройдет пятый фестиваль «Русская Тоскания». По словам организаторов мероприятия, в этот раз локации частично будут перенесены на острова.

Так, сказочные лодки будут курсировать между островами. Каждая ладья будет представлять историю. Все гости смогут прокатиться на них.

Кроме этого, гостей фестиваля ждут парад стилизованных лодок «Русская регата», водные прогулки, исторические реконструкции, ярмарочные ряды, обширная детская зона, шатер сказок, творческие мастерские, музыкальная программа, игры и хороводы. В 2018 году на берегу Тосканки побывали более восьми тысяч человек.

Напомним, организаторы уже отмечали, что в 2019 году планируется активизировать событийные маршруты на островах и активнее задействовать территорию озера Тосканка в рамках культурной программы. Такого на фестивале еще не было.

ИСТОЧНИК KP.RU