2019-07-02T17:20:04+03:00
Общество

Фестиваль «Русская Тоскания» пройдет в Нижегородской области с 19 по 21 июля

В этом году локации частично перенесутся на острова
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

С 19 по 21 июля 2019 года на берегу озера Тосканка в Ворсме пройдет пятый фестиваль «Русская Тоскания». По словам организаторов мероприятия, в этот раз локации частично будут перенесены на острова.

Так, сказочные лодки будут курсировать между островами. Каждая ладья будет представлять историю. Все гости смогут прокатиться на них.

Кроме этого, гостей фестиваля ждут парад стилизованных лодок «Русская регата», водные прогулки, исторические реконструкции, ярмарочные ряды, обширная детская зона, шатер сказок, творческие мастерские, музыкальная программа, игры и хороводы. В 2018 году на берегу Тосканки побывали более восьми тысяч человек.

Напомним, организаторы уже отмечали, что в 2019 году планируется активизировать событийные маршруты на островах и активнее задействовать территорию озера Тосканка в рамках культурной программы. Такого на фестивале еще не было.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Девять детских садов начнут строить в Нижнем Новгороде в 2020 году
Почти 4 миллиарда рублей будут потрачены на строительство и реконструкцию систем водоснабжения Дзержинска
Завод «Красное Сормово» передал заказчику сухогруз «Идель 3»
Четыре нижегородских предприятия стали участниками проекта АО «Корпорация «МСП»
Нижний Новгород, Дзержинск, Бор и Арзамас станут пилотами по внедрению технологии Lean Smart
ННГАСУ подготовит проект реставрации четырех башен Нижегородского кремля
На Мызинском мосту ежедневно работают по 125 рабочих и 12 единиц техники
В Нижегородской области стартовал проект «Развитие команда роста 2019»
Нижегородская область намерена сотрудничать с «Центром Келдыша»
Нижегородский избирком начал прием документов от кандидатов на довыборы в Заксобрание
Александр Югов открыл виртуальный класс в Нижегородской областной детской библиотеке
Глеб Никитин и гендиректор «Центра Келдыша» обсудили сотрудничество в рамках нацпроектов
Трехуровневая спортплощадка появится на Молодежном проспекте
Около трех тысяч человек в выходные посетили фестивали на пакгаузах в Нижнем Новгороде
113 миллионов рублей будут выделены на капремонт Сявской школы
Роспотребнадзор не рекомендует купаться на шести пляжах Нижнего Новгорода
ФК «Нижний Новгород» обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0
Нижегородская область перешла на счета эскроу с 1 июля
Суд закрыл кальянную на улице Минина из-за антисанитарии
120 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде
Три человека пострадали в ДТП в Богородском районе