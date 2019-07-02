Почти 4 миллиарда рублей будут потрачены на строительство и реконструкцию систем водоснабжения Дзержинска
Во вторник, 2 июля 2019 года, заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Харин подписал соглашение о реализации проекта по строительству и реконструкции систем водоснабжения Дзержинска. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.
На работы будут выделены 3,8 миллиарда рублей. Планируется, что проект будет реализован в ближайшие пять лет. По словам Харина, это значительно улучшит качество водоснабжения в городе и сократит количество аварий в сетях.
- И самое главное – строительство данных объектов повысит качество питьевой воды. Также реконструкция очистных сооружений улучшит степень очистки сточных вод, сбрасываемых в бассейн Волги. А это, напомню, является одной из задач федерального проекта «Оздоровление Волги», который входит в нацпроект «Экология», - подчеркнул замгубернатора.
В ходе данной программы будут построены вторая нитка Тепловского водозабора и водовод в поселок Пыра. Кроме того, планируется построить главный канализационный коллектор и отремонтировать очистные сооружения.
ИСТОЧНИК KP.RU