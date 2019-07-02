2019-07-02T16:34:20+03:00
Общество

Завод «Красное Сормово» передал заказчику сухогруз «Идель 3»

Акт приема-передачи был подписан 28 июня
Валерия ГРОМОВА
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На прошлой неделе нижегородский завод «Красное Сормово», «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и компания «Пола Райз» подписали акт приема-передачи судна «Идель 3». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, документ датирован 28 июня.

Судно было спущено на воду в середине мая. Оно успешно прошло швартовые и ходовые испытания.

Напомним, контракт был подписан в ноябре. Последнее судно в данной серии «Андрей Зуев» было спущено на воду 21 июня 2019 года.

КОНКРЕТНО

Теплоход проекта RSD59 - самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса. Оно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Длина «Иделя 3» - более 140 метров, ширина – почти 17 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU

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