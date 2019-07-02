Завод «Красное Сормово» передал заказчику сухогруз «Идель 3»

СЕГОДНЯ 16:34 2019-07-02T16:34:20+03:00

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На прошлой неделе нижегородский завод «Красное Сормово», «Государственная транспортная лизинговая компания» (ГТЛК) и компания «Пола Райз» подписали акт приема-передачи судна «Идель 3». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, документ датирован 28 июня.

Судно было спущено на воду в середине мая. Оно успешно прошло швартовые и ходовые испытания.

Напомним, контракт был подписан в ноябре. Последнее судно в данной серии «Андрей Зуев» было спущено на воду 21 июня 2019 года.

КОНКРЕТНО

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Длина «Иделя 3» - более 140 метров, ширина – почти 17 метров.

ИСТОЧНИК KP.RU