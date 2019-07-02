Четыре нижегородских предприятия стали участниками проекта АО «Корпорация «МСП»

СЕГОДНЯ 16:00 2019-07-02T16:57:20+03:00

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На Бору в Нижегородской области прошел бизнес-форум «Перспектива». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на мероприятии присутствовали 30 предпринимателей, а четыре компании были отобраны для участия в проекте.

Речь идет о следующих предприятиях: ООО Инжиниринговое Объединение «Безопасность инженерных систем», ООО «Металлообрабатывающая компания-НН», ООО «Пазл-пласт» и ООО «Айкон Лаб ГмбХ».

Также на форуме была презентована программа АО «Корпорация «МСП», в рамках которой в Нижегородской области будут «выращивать» малые и средние предприятия для закупок крупнейших заказчиков.

По словам замминистра промышленности торговли и предпринимательства Альбины Разиной, благодаря этой программе можно внедрить в работу современные технологии, закупить оборудование и производить высококачественную продукцию, которая востребована крупнейшими заказчиками.

- Четыре замечательных проекта, которые прошли отбор, имеют большую перспективу реализации своей продукции не только в России, но и за рубежом, в качестве экспортёра, - пояснила она.

Теперь для четырех компаний, который стали участниками, будет создана индивидуальная карта развития. Компании будут «выращиваться» в течение 18 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU