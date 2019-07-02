2019-07-02T16:57:20+03:00
Общество

Четыре нижегородских предприятия стали участниками проекта АО «Корпорация «МСП»

Программа «выращивания» поставщиков стартовала в регионе
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

На Бору в Нижегородской области прошел бизнес-форум «Перспектива». Как сообщает пресс-служба регионального правительства, на мероприятии присутствовали 30 предпринимателей, а четыре компании были отобраны для участия в проекте.

Речь идет о следующих предприятиях: ООО Инжиниринговое Объединение «Безопасность инженерных систем», ООО «Металлообрабатывающая компания-НН», ООО «Пазл-пласт» и ООО «Айкон Лаб ГмбХ».

Также на форуме была презентована программа АО «Корпорация «МСП», в рамках которой в Нижегородской области будут «выращивать» малые и средние предприятия для закупок крупнейших заказчиков.

По словам замминистра промышленности торговли и предпринимательства Альбины Разиной, благодаря этой программе можно внедрить в работу современные технологии, закупить оборудование и производить высококачественную продукцию, которая востребована крупнейшими заказчиками.

- Четыре замечательных проекта, которые прошли отбор, имеют большую перспективу реализации своей продукции не только в России, но и за рубежом, в качестве экспортёра, - пояснила она.

Теперь для четырех компаний, который стали участниками, будет создана индивидуальная карта развития. Компании будут «выращиваться» в течение 18 месяцев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Девять детских садов начнут строить в Нижнем Новгороде в 2020 году
Фестиваль «Русская Тоскания» пройдет в Нижегородской области с 19 по 21 июля
Почти 4 миллиарда рублей будут потрачены на строительство и реконструкцию систем водоснабжения Дзержинска
Завод «Красное Сормово» передал заказчику сухогруз «Идель 3»
Нижний Новгород, Дзержинск, Бор и Арзамас станут пилотами по внедрению технологии Lean Smart
ННГАСУ подготовит проект реставрации четырех башен Нижегородского кремля
На Мызинском мосту ежедневно работают по 125 рабочих и 12 единиц техники
В Нижегородской области стартовал проект «Развитие команда роста 2019»
Нижегородская область намерена сотрудничать с «Центром Келдыша»
Нижегородский избирком начал прием документов от кандидатов на довыборы в Заксобрание
Александр Югов открыл виртуальный класс в Нижегородской областной детской библиотеке
Глеб Никитин и гендиректор «Центра Келдыша» обсудили сотрудничество в рамках нацпроектов
Трехуровневая спортплощадка появится на Молодежном проспекте
Около трех тысяч человек в выходные посетили фестивали на пакгаузах в Нижнем Новгороде
113 миллионов рублей будут выделены на капремонт Сявской школы
Роспотребнадзор не рекомендует купаться на шести пляжах Нижнего Новгорода
ФК «Нижний Новгород» обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0
Нижегородская область перешла на счета эскроу с 1 июля
Суд закрыл кальянную на улице Минина из-за антисанитарии
120 незаконных рекламных конструкций демонтировали в Нижнем Новгороде
Три человека пострадали в ДТП в Богородском районе