Нижний Новгород, Дзержинск, Бор и Арзамас станут пилотами по внедрению технологии Lean Smart

СЕГОДНЯ 15:31 2019-07-02T15:31:39+03:00

В Нижнем Новгороде сейчас проходит второй Всероссийский форум «Производительность 360»

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Четыре муниципалитета Нижегородской области станут пилотами по внедрению технологии Lean Smart. Соответствующее решение было принято по итогам совещания губернатора Глеба Никитина с директором по разитию ПСР Госкорпорации «Росатом» Сергеем Обозовым и гендиректором АО «ОТЭК» и ООО «Русатом инфраструктурные решения» Ксенией Сухотиной во вторник, 2 июля 2019 года, сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Главной темой совещания стало развитие высокотехнологичных проектов в рамках взаимодействия с Госкорпорацией «Росатом». Напомним, Нижегородская область стала одним из первых регионов России, запустивших у себя программу «Эффективный регион».

Lean Smart City, или «Бережливый умный город» – это технология непрерывных улучшений на основе современных цифровых инструментов сбора, направленная на повышение эффективности управленческих процессов муниципалитета, сокращение потерь времени и экономию ресурсов. В Сарове проект уже реализуется. Кроме того, «пилотами» по внедрению новой технологии станут Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас и Бор.

Напомним, 2 июля 2019 года в Нижнем Новгороде открылся второй Всероссийский форум «Производительность 360», который собрал более 600 участников из большинства регионов России.

ИСТОЧНИК KP.RU