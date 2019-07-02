В Нижегородской области стартовал проект «Развитие команда роста 2019»

СЕГОДНЯ 10:28 2019-07-02T10:28:57+03:00

По его итогам должны быть разработаны проекты социально-экономического развития для нескольких муниципалитетов

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В Нижегородской области стартовал новый обучающий проект «Развитие команда роста 2019» для муниципальных служащих. Этот проект был разработан «Командой правительства» совместно с обучающим центром Сбербанка в Нижнем Новгороде.

- Участниками проекта стали 16 руководителей из восьми муниципалитетов, обозначенных как «полюса роста» в Стратегии социально-экономического развития Нижегородской области, - говорится в сообщении. – В частности, речь идет об агломерациях Нижнего Новгорода, Дзержинска, Арзамаса, Кстова, Выксы, Бора, Кстовского района и городского округа Семеновский. По итогам обучения руководителей и ключевых сотрудников должны быть разработаны проекты социально-экономического развития всех этих муниципалитетов.

Как объясняют разработчики проекта, акцент в обучении сделан на развитии навыков взаимодействия, укреплении лидерских качеств и развитии эффективности команды. Началась программа с тренинга "Управление командой". 5 июля участников ждет следующий тренинг по развитию креативного мышления.

ИСТОЧНИК KP.RU