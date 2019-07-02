2019-07-02T10:06:16+03:00
Общество

Нижегородская область намерена сотрудничать с «Центром Келдыша»

Вопрос идет о сотрудничестве при реализации нацпроектов
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с гендиректором ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» ГК «Роскосмос» Владимиром Кошлаковым. Основное внимание в ходе встречи уделялось перспективам сотрудничества центра и Нижегородской области при реализации национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

- Сейчас мы в самом началу пути реализации большого проекта по созданию Научно-образовательного центра в Нижегородской области, - отметил Глеб Никитин. - С удовлетворением отмечаю желание возглавляемого вами центра также поучаствовать в этой работе. Здесь у нас очень много точек соприкосновения.

Кстати, уже известно, что одним из направлений работы нового центра станет экология. В частности, речь идет о выработке технологии ликвидации накопленного экологического вреда, работа с промышленными отходами и многие другие вопросы.

- Экология – очень важное направление для всей страны, - отметил Владимир Кошлаков. - Наш институт им занимается очень давно, и мы готовы сотрудничать с регионом в решении экологических проблем. Одновременно с этим мы бы хотели поговорить и о развитии космических технологий, учитывая, как активно развивается космическая отрасль.

ИСТОЧНИК KP.RU

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