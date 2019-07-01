Глеб Никитин и гендиректор «Центра Келдыша» обсудили сотрудничество в рамках нацпроектов

СЕГОДНЯ 17:29 2019-07-01T17:29:48+03:00

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В понедельник, 1 июля 2019 года, в нижегородском кремле губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с генеральным директором ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша» ГК «Роскосмос» Владимиром Кошлаковым. Они обсудили возможности сотрудничества при реализации национальных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Я как руководитель профильной рабочей группы Государственного совета заинтересован в том, чтобы вырабатывать системные и тиражируемые решения, которые можно было бы предложить всей стране. Естественно, что все направления работы национального проекта «Экология» требуют научного сопровождении, - подчеркнул в ходе мероприятия Глеб Никитин.

Он подчеркнул, что одним из направлений НОЦа будет именно экология. Речь идет о ликвидации экологического вреда, работе с промышленными отходами и другим работам.

- Вместе с этим хотелось бы поговорить еще о развитии космических технологий, потому что космическая энергетика развивается очень активно. В этой части мы активно сотрудничаем с вузами и нам хотелось бы развивать взаимодействие с нижегородскими образовательными учреждениями, - ответил Кошлаков.

ИСТОЧНИК KP.RU