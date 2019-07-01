Трехуровневая спортплощадка появится на Молодежном проспекте

СЕГОДНЯ 16:36 2019-07-01T16:36:08+03:00

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Общественные коллекторы вместе с главной Автозаводского района Сергеем Лукояновым, депутатом ЗСНО Владимиром Солдатенковым и сотрудниками управления благоустройства и содержания дорог проверили ход работ по благоустройству сквера Прыгунова и на втором парковом озере на проспекте Молодежный.

Как сообщает пресс-служба горадминистрации, работы ведутся в рамках программы «Формирование комфортной городской среды». Рабочие трудятся на Молодежном проспекте уже две недели. Там устанавливают игровой комплекс, который должен быть готов к 1 сентября.

- Стоимость реализации проекта составляет 36,5 миллионов рублей. Здесь планируется высадка более 50 деревьев, в том числе, ценных пород, а также 180 кустарников. Будет построен игровой комплекс с большой детской и трехуровневой спортивной площадкой. Предусмотрена охрана, видеонаблюдение и зона wi-fi, - пояснил он.

Кстати, такие площадки сейчас есть только в Москве, Казани и Санкт-Петербурге.

В сквере Прыгунова сейчас начали устанавливать бортовой камень.

ИСТОЧНИК KP.RU