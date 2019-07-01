СЕГОДНЯ 15:26 2019-07-01T17:15:52+03:00

Около трех тысяч человек в выходные посетили фестивали на пакгаузах в Нижнем Новгороде Фото: Анастасия МАКАРЫЧЕВА

С 28 по 30 июня там прошли концерты фестиваля искусств «Стрелка» и вручение премии «Инновация»

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Около трех тысяч зрителей побывали на фестивалях, которые прошли в минувшие выходные на Стрелке в Нижнем Новгороде. Так, на месте слияния Оки и Волги были организованы два масштабных события в сфере культуры: первый международный фестиваль искусств «Стрелка» и церемония вручения федеральной премии «Инновация-2019».

Как сообщает пресс-служба облправительства, оба мероприятия станут ежегодными. 2 и 3 июля среди ажурных конструкций пакгаузов пройдут допконцерты.

В программе концерта 2 июля — «Концерт для скрипки с оркестром» и «Вариации на тему рококо» П.И. Чайковского. Перед гостями выступят: лауреат конкурса П.И. Чайковского — Айлин Притчин (Скрипка); лауреат конкурса И.Брамса — Алексей Жилин (Виолончель). А на следующий день артисты исполнят арии из опер Моцарта, Оффенбаха, Чилеа, Римского-Корсакова, Глинки, Чайковского, Пуччини и Верди.

Напомним, в номинациях «Новая генерация» и «Проект года» победили нижегородские проекты: перформанс-прогулка «Пролетайте и соединяйтесь» Анны Козониной, Анастасии Дмитриевской и Антона Рьянова и перформанс «Страсти по Мартену» в рамках фестиваля «Арт-Овраг».

ИСТОЧНИК KP.RU