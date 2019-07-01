113 миллионов рублей будут выделены на капремонт Сявской школы

СЕГОДНЯ 14:35 2019-07-01T14:35:17+03:00

Деньги будут направлены на проведение работ в 2021 году

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113 миллионов рублей планируется выделить в 2021 году на капитальный ремонт Сявской школы. Соответствующее заявление в ходе встречи с жителями Шахунского городского округа сделал губернатор Глеб Никитин.

Глава Нижегородской области подчеркнул, что до 2022 года будут отремонтированы 26 школ. На эти цели выделят более 1,6 миллиарда рублей. Сявская школа в этом графике запланирована на 2021 год. В здании отремонтируют кровлю, заменят окна и двери, восстановят кирпичную кладку.

- Проектная документация уже готова, есть положительное заключение госэкпертизы», - цитирует Глеба Никитина пресс-служба облправительства.

Кроме того, Сявская школа также получит 200 тысяч рублей на проведение декоративного ремонта.

Напомним, в ходе рабочего визита губернатор также посетил местную центральную районную больницу. По словам сотрудников, сейчас главной проблемой остается отсутствие крытого перехода между терапевтическим и хирургическим отделениями. Глеб Никитин, в свою очередь, пообещал, что финансирование проекта начнется уже в 2019 году.

ИСТОЧНИК KP.RU