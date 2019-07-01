Роспотребнадзор не рекомендует купаться на шести пляжах Нижнего Новгорода

СЕГОДНЯ 14:11 2019-07-01T14:11:40+03:00

Они находятся в Канавинском, Сормовском и Советском районах

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Эксперты Роспотребнадзора провели проверку воды на пляжах Нижнего Новгорода. С 1 июня в городе есть 16 официальных мест, но в шести из них купаться не рекомендуется.

Так, согласно исследованию, вода на пляжах Приокского, Ленинского и Автозаводского района соответствует нормам. Купаться там разрешено. А вот в Канавинском, Сормовском и Советском районах есть озера, где Роспотребнадзор не рекомендует плавать.

Речь идет о следующих водоемах: Озеро Сортировочное (улица Архангельская, 14), Озеро Сортировочное (Березовая роща), Мещерское озеро (Мещерский бульвар); Озеро Парковое (Парк культуры и отдыха), Озеро Пестичное и Третье озеро Щелоковский хутор.

Напомним, полный список официальных пляжей и двух специальных зон отдыха, открытых в Нижнем Новгороде с 1 июня, можно посмотреть здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU