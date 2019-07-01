ФК «Нижний Новгород» обыграл казанский «Рубин» со счетом 1:0

СЕГОДНЯ 13:17 2019-07-01T13:17:19+03:00

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Футбольный клуб «Нижний Новгород» обыграл «Рубин» на матче в Казани. Встреча состоялась на местном стадионе в минувшее воскресенье, 30 июня. Об этом сообщается на официальном сайте нижегородской команды.

В течение всех 90 минут футболисты из приволжской столицы играли с преимуществом. В самом начале матча они взяли мяч под свой контроль.

Единственный и победный гол забил Павел Игнатович на девяностой минуте встречи. Он отправил мяч в ворота «Рубина» после подачи с правого фланга.

Напомним, в стыковых матчах за выход в РПЛ наш клуб сражался с самарскими «Крыльями советов». Первая встреча команд прошла 30 мая на стадионе «Нижний Новгород», построенном в преддверии чемпионата мира по футболу. После финального свистка команды разошлись при счете 3:1 в пользу «Крыльев советов». Второй стыковый матч состоялся на самарском стадионе в воскресенье 2 июня. Единственный гол в самом конце первого тайма с пенальти забил Даниил Фомин.

ИСТОЧНИК KP.RU