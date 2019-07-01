Суд закрыл кальянную на улице Минина из-за антисанитарии
Специалисты Роспотребнадзора провели внеплановую проверку в отношении индивидуального предпринимателя Казакова, который является владельцем кальянной ««Glow» на улице Минина. Выяснилось, что заведение работает с грубыми нарушениями норм санитарного законодательства, создающими угрозу жизни и здоровья населения.
Как сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области, в баре отсутствует вытяжная система вентиляции, которая должна быть отделена от системы жилого дома.
В связи с вышеперечисленными нарушениями ведомство составило протокол и направило его в Нижегородский районный суд. 24 июня было принято решение о приостановлении деятельности кальянной на 60 суток.
Напомним, в начале июня Ленинский районный суд приостановил деятельность кафе-бара «Арго» на 90 суток. Причиной стали многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований к организациям общественного питания.
ИСТОЧНИК KP.RU