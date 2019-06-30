Строительство очистных сооружений в Вахтане включат в проект «Оздоровление Волги»

30 Июнь 19:52 2019-06-30T19:52:52+03:00

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В пятницу, 28 июня 2019 года, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Шахунский городской округ с рабочим визитом. Он посетил предприятия и пообщался с местными жителями.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, одной из тем встречи стало строительство и реконструкция очистных сооружений. Жители отметили, что в районном поселке Вахтан вообще нет сейчас очистных сооружений, а в районном поселке Сява они сильно изношены, из-за чего портится экология.

Глеб Никитин в свою очередь напомнил, что в Нижегородской области стартовали мероприятия федерального проекта «Оздоровление Волги» национального проекта «Экология». До 2024 года в него будут вложены более 18 миллиардов рублей.

- По очистным в Сяве есть проектная документация. Сейчас проект анализируется, после чего будет принято решение либо о его актуализации, либо о разработке нового проекта. Строительство новых очистных в Сяве запланировано в 2021 году, но я поручаю региональному министерству энергетики и ЖКХ при условии наличия проектной документации обеспечить возможность финансирования данного мероприятия уже в 2020 году, - пояснил Глеб Никитин.

По его словам, строительство сооружений в Вахтане также возможно, если будет проектная документация.

- Муниципальные власти должны оперативно направить заявку в региональное министерство ЖКХ и энергетики на включение разработки проектно-сметной документации в региональную адресную инвестиционную программу, - пояснил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU