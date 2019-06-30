Участники конкурса «Лидеры России» от Нижегородской области поедут на Global Management Challenge

СЕГОДНЯ 17:32 2019-06-30T17:32:05+03:00

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Нижегородцы, которые участвовали в конкурсе «Лидеры России», поедут представлять наш регион на национальный финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В ходе чемпионата команды получат компании, которым будут разрабатывать стратегию и комплекс решений по ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках. Они будут принимать решения и соперничать друг с другом. Финал пройдет в Екатеринбурге со 2 по 4 июля.

В нем примут участие 30 лучших команд из разных уголков России. Среди них есть и нижегородцы. В состав вошли трое полуфиналистов конкурса «Лидеры России» Андрей Боцманов, Сергей Фёдоров, Сергей Сахаров и победитель конкурса 2019 года, заместитель министра финансов региона Юрий Шалабаев.

- Все участники команды, которую я собрал, в своей текущей или прошлой профессиональной деятельности связаны с государственным и муниципальным управлением. В конкурсе имитируется управление коммерческой компанией, а не государственной структурой. Выход команды в финал продемонстрировал высокий уровень профессиональных навыков и знаний нижегородских управленцев, - подчеркнул Шалабаев.

ИСТОЧНИК KP.RU