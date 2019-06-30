2019-06-30T17:32:05+03:00
Общество

Участники конкурса «Лидеры России» от Нижегородской области поедут на Global Management Challenge

В состав команды вошел победитель конкурса 2019 года
Валерия ГРОМОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нижегородцы, которые участвовали в конкурсе «Лидеры России», поедут представлять наш регион на национальный финал чемпионата по стратегии и управлению бизнесом Global Management Challenge. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

В ходе чемпионата команды получат компании, которым будут разрабатывать стратегию и комплекс решений по ее реализации в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой экономике и рынках. Они будут принимать решения и соперничать друг с другом. Финал пройдет в Екатеринбурге со 2 по 4 июля.

В нем примут участие 30 лучших команд из разных уголков России. Среди них есть и нижегородцы. В состав вошли трое полуфиналистов конкурса «Лидеры России» Андрей Боцманов, Сергей Фёдоров, Сергей Сахаров и победитель конкурса 2019 года, заместитель министра финансов региона Юрий Шалабаев.

- Все участники команды, которую я собрал, в своей текущей или прошлой профессиональной деятельности связаны с государственным и муниципальным управлением. В конкурсе имитируется управление коммерческой компанией, а не государственной структурой. Выход команды в финал продемонстрировал высокий уровень профессиональных навыков и знаний нижегородских управленцев, - подчеркнул Шалабаев.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Глеб Никитин поручил проработать возможность создания центра гемодиализа в Шахунье
Нижний Новгород может стать постоянной штаб-квартирой премии «Инновация»
Три реки будут расчищены в Нижегородской области за два года
Нижегородские активисты поедут на фестиваль российского движения школьников во Владивосток
Глеб Никитин и Владимир Толстой приняли участие в фестивале #ВсеСвои
Выпавшего из моторной лодки мужчину спасли на Волге в Кстовском районе
Кратковременные отключения телерадиотрансляций ожидаются в Лукоянове
Пять нижегородцев примут участие в XXX Всемирной летней Универсиаде
Новые мультимодальные маршруты запустят в Нижегородской области с 5 июля
Служебный автомобиль за 1,6 миллиона рублей угнали в Нижнем Новгороде
Трое молодых парней избили мужчину в Кстовском районе
Около 250 миллионов рублей выделят на ремонт дорог в Шахунье в рамках нацпроекта
Трамваи №19 и №27 перестанут ходить по улице Сусловой до начала июля
Центр поддержки предпринимателей появился в Нижнем Новгороде
«Золотой бал» выпускников пройдет в Нижнем Новгороде