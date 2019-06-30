Глеб Никитин поручил проработать возможность создания центра гемодиализа в Шахунье

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-30T16:02:12+03:00

Этот вопрос поднимался на встрече с местными жителями

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Несколько дней назад губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ездил в Шахунский городской округ, чтобы провести там встречу с местными жителями. Нижегородцы обсудили с главой региона вопросы, связанные с развитием системы здравоохранения.

Так, одной из тем встречи стал центр гемодиализа в Шахунской центральной районной больнице, а точнее его отсутствие. Сотрудники часто обращались по данному вопросу, но на сегодняшний день больные получают сеансы гемодиализа за пределами округа.

Как сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области, Глеб Никитин уже поручил министерству здравоохранения проработать возможность открытия центра в Шахунье.

- Все мы понимаем значение доступности медицинской помощи для жителей районов региона. Нужно проработать все возможные варианты, в том числе с потенциальными инвесторами. Необходимо, чтобы представляемые услуги были качественными и соответствовали всем современным требованиям, - подчеркнул Глеб Никитин.

ИСТОЧНИК KP.RU