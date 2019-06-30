Нижний Новгород может стать постоянной штаб-квартирой премии «Инновация»

СЕГОДНЯ 13:34 2019-06-30T13:36:22+03:00

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29 июня 2019 года на Стрелке в Нижнем Новгороде прошла церемония вручения федеральной премии в области современного искусства «Инновация». Более 15 человек получили свои награды на сцене, которая разместилась на территории пакгаузов.

Как сообщает пресс-служба облправительства, в мероприятии приняли участие губернатор Глеб Никитин, советник президента России по вопросам культуры Владимир Толстой и замминистра культуры РФ Алла Манилова.

- Мы уверены в министерстве культуры РФ и я лично, что Нижний Новгород имеет все ресурсы, и волю губернатора, и кадровый потенциал, чтобы этот региональный прорыв поддержать и возглавить. Я рассчитываю на вашу поддержку и думаю, что Нижний Новгород может быть постоянной штаб-квартирой Инновации», - подчеркнула Манилова.

Глеб Никитин напомнил, что пакгаузы на Стрелке не принимали гостей более 120 лет. В последний раз они были задействованы во Всероссийской промышленной выставке в 1896 году.

- Сегодня знаковое мероприятие для Нижнего Новгорода, и я хочу поблагодарить градозащитников, активистов, краеведов, влюбленных в свой край, которые открыли эти конструкции для общества, настояли, чтобы это наследие было сохранено для потомков, - подчеркнул Глеб Никитин.

Кстати, в одной из номинаций победил нижегородский проект -перформанс-прогулка «Пролетайте и соединяйтесь» Анны Козониной, Анастасии Дмитриевской и Антона Рьянова. Еще один победитель также был реализован на нижегородской земле. это перфоманс «Страсти по Мартену».

Ранее мы сообщали, что Глеб Никитин и Владимир Толстой побывали на фестивале #ВсеСвои. Они осмотрели локации и ответили на вопросы участников.

ИСТОЧНИК KP.RU