Три реки будут расчищены в Нижегородской области за два года

СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-30T12:02:50+03:00

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Три реки – Теша, Вичкинза и Сатис – протекающие в Нижегородской области, будут расчищены в 2020 и 2021 годах. Как сообщает пресс-служба регионального правительства, соответствующие мероприятия планируются в рамках развития паломническо-туристического кластера «Арзамас-Дивеево-Саров».

Основной задачей является очистка рек от ила и наносов песка. Об этом нижегородцы просили министра экологии и природных ресурсов Нижегородской области на портале «Команда Правительства» в рамках конкурса на эту должность.

На очистку Теши будут выделены 70,4 миллиона рублей, 69,7 из которых – из федерального бюджета. Специалисты расчистят территорию водоема на протяжении 11 километров.

На мероприятия на реке Вичкинза планируется потратить 55 миллионов рублей, 54,5 из которых дает бюджет Российской Федерации. Там будут расчищены восемь километров.

Расчистка от песка и иловых наносов реки Сатис требует 42,5 миллиона рублей, 42 из которых – из федерального бюджета. Протяженность расчистки составит 6,3 километра.

Благодаря этим мероприятиям в Нижегородской области улучшится санитарно-эпидемиологическая обстановка и повысится качество жизни почти 208 тысяч жителей региона.

ИСТОЧНИК KP.RU