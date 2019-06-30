Глеб Никитин и Владимир Толстой приняли участие в фестивале #ВсеСвои
В субботу, 29 июня 2019 года, на Нижневолжской набережной прошел областной молодежный фестиваль #ВсеСвои. В нем приняли участие губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и советник президента России Владимир Толстой, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Чиновники осмотрели локации и пообщались с участниками.
- Уже сегодня молодежь может менять жизнь вокруг себя. Не нужно откладывать что-то на потом. Молодость - это пик интеллектуальных способностей, возраст, когда можно менять мир, - подчеркнул Глеб Никитин.
Он пояснил, что идея отпраздновать День молодежи в формате фестиваля #ВсеСвои принадлежит совету по делам молодежи при губернаторе Нижегородской области.
Сам глава региона сразу поддержал эту идею.
- Несмотря на не очень хорошую погоду, участие в мероприятиях по всему региону по предварительным данным приняли более 400 тысяч человек. Везде проходит очень много классных мероприятий. Есть ощущение движения, и я надеюсь, что это позволит выполнить главную задачу - удержать в регионе молодых людей, - подчеркнул Глеб Никитин.
ИСТОЧНИК KP.RU