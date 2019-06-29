Кратковременные отключения телерадиотрансляций ожидаются в Лукоянове

СЕГОДНЯ 15:18 2019-06-29T15:18:28+03:00

Отключения будут производиться 1 и 2 июля 2019 года

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Кратковременные отключения трансляции телевизионных и радиопрограмм ожидаются в городе Лукоянове в начале следующей рабочей недели, 1 и 2 июля 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Согласно информации, перерывы вещания первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения, аналогового телеканала ННТВ, а также радиостанций «Радио России» и «Радио Эталон» будут происходить в период времени с 09:00 до 16:00 в понедельник и вторник. Отключения вещания связаны с проведением профилактических работ на радиотелевизионной станции «Лукоянов» Нижегородского филиала РТРС.

- Дата и время остановок трансляций согласованы с вещателями. По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться по телефону горячей линии 8-800-220-20-02, - добавили в пресс-службе правительства Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU