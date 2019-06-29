Новые мультимодальные маршруты запустят в Нижегородской области с 5 июля

СЕГОДНЯ 12:47 2019-06-29T12:47:05+03:00

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Новые маршруты с использованием железнодорожного и автомобильного транспорта по направлениям Москва – Нижний Новгород – Арзамас, Москва – Нижний Новгород – Чебоксары и Москва – Нижний Новгород – Городец будут запущены с 5 июля 2019 года. Их организует министерство транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области совместно с Федеральной пассажирской компанией.

Для перевозок будут использоваться поезда дальнего следования, которые курсируют в сообщении с Москвой и проходят через Нижний Новгород, а также автобусы, направляющиеся в Арзамас, Городец и Чебоксары. Все рейсы будут состыкованы по времени прибытия и отправления.

Стоимость проезда в автобусе по маршруту Нижний Новгород – Арзамас составит 260 рублей, Нижний Новгород – Чебоксары 720 рублей, Нижний Новгород – Городец 170 рублей. Билеты на автобус и поезд можно оформить единовременно в железнодорожных кассах дальнего следования, а также на сайте ОАО «РЖД».

ИСТОЧНИК KP.RU