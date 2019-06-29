Служебный автомобиль за 1,6 миллиона рублей угнали в Нижнем Новгороде
Угон дорогой иномарки раскрыли полицейские в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.
В конце июня 2019 года в отдел полиции обратился 50-летний мужчина, который рассказал, что неизвестные угнали иномарку, припаркованную возле банка на улице Сергея Есенина в Канавинском районе. По словам потерпевшего, пропажу машины он обнаружил утром, когда возвращался на работу.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить и задержать подозреваемого в совершении этого преступления – им оказался 46-летний житель другого региона. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.
Угнанный автомобиль найден сотрудниками полиции, машину уже вернули законному владельцу.
Напомним, троих молодых людей, подозреваемых в избиении мужчины, задержали в Нижегородской области.
ИСТОЧНИК KP.RU