Служебный автомобиль за 1,6 миллиона рублей угнали в Нижнем Новгороде

СЕГОДНЯ 11:50 2019-06-29T11:50:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Угон дорогой иномарки раскрыли полицейские в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области.

В конце июня 2019 года в отдел полиции обратился 50-летний мужчина, который рассказал, что неизвестные угнали иномарку, припаркованную возле банка на улице Сергея Есенина в Канавинском районе. По словам потерпевшего, пропажу машины он обнаружил утром, когда возвращался на работу.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейским удалось установить и задержать подозреваемого в совершении этого преступления – им оказался 46-летний житель другого региона. По данному факту возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Угнанный автомобиль найден сотрудниками полиции, машину уже вернули законному владельцу.

Напомним, троих молодых людей, подозреваемых в избиении мужчины, задержали в Нижегородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU