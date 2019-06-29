2019-06-29T10:59:38+03:00
Происшествия

Трое молодых парней избили мужчину в Кстовском районе

У пострадавшего был диагностирован перелом ключицы со смещением
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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В Нижегородской области полицейские задержали троих молодых людей, подозреваемых в избиении мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Согласно информации, в начале марта 2019 года в приемный покой центральной районной больницы города Кстово обратился житель деревни Новоликеево Кстовского района, который сообщил, что его избили трое неизвестных. У пострадавшего был диагностирован закрытый перелом ключицы со смещением отломков.

По данному факту было возбуждено уголовное дело, в ходе расследования которого полицейские установили, что к совершению преступления причастны двое 18-летних местных жителей, а также 22-летний местный житель, который ранее уже был судим.

В настоящее время в отношении них избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства явкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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