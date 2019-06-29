2019-06-29T09:21:34+03:00
Общество

Около 250 миллионов рублей выделят на ремонт дорог в Шахунье в рамках нацпроекта

Работы на важных участках региональных и межмуниципальных трасс пройдут в 2019-2020 годах
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин посетил Шахунью с рабочими визитом в пятницу, 28 июня 2019 года. Одной из главных тем встречи с жителями стало состояние дорог. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

- Большая часть дорог регионального и межмуниципального значения в округе находятся в ненормативном состоянии. В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» предусмотрен ремонт проблемных участков. В 2019-2020 годах на ремонт межмуниципальных дорог в Шахунье планируется направить около 250 миллионов рублей, - сообщил Глеб Никитин.

Кроме того, глава региона отметил, что из регионального бюджета Шахунье будут выделяться субсидии на ремонт муниципальных дорог. Так, уже в 2019 году предполагается направить 17,7 миллионов рублей на ремонт улиц Первомайской и Комсомольской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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