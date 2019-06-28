2019-06-28T17:33:36+03:00
Общество

Центр поддержки предпринимателей появился в Нижнем Новгороде

Его директором стала Елена Власова
Валерия ГРОМОВА
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В Нижнем Новгороде появился Центр поддержки предпринимателей, основной задачей которого является оказание услуг по всемерной поддержке предпринимательской инициативы. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, директором стала Елена Власова.

Так, в центре будут проводиться консультации в сфере действующего законодательства и оперативное информирование предпринимателей. Им будут оказывать содействие и помогать в реализации тех или иных проектов.

- Предприниматели не всегда успевают сориентироваться в ситуации, а в некоторых случаях и не имеют финансовой возможности немедленно реализовать все требования законодателя. Задача ЦПП – снять это напряжение, оперативно донести до рынка достоверную информацию и в режиме обратной связи сформировать текущий запрос к администрации города, - пояснил исполняющий обязанности директора департамента предпринимательства и туризма Андрей Моисеенко.

Кстати, услуги центра будут бесплатными для предпринимателей. Он будет нацелен на сокращение барьера выхода на рынок новых предприятий и содействие развитию сложившихся бизнес-структур.

ИСТОЧНИК KP.RU

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