2019-06-28T17:32:59+03:00
Общество

«Золотой бал» выпускников пройдет в Нижнем Новгороде

Мероприятие состоится 30 июня 2019 года
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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«Золотой бал» выпускников пройдет на территории Нижегородской ярмарки в воскресенье, 30 июня 2019 года. Об этом сообщает АНО по организации мероприятий в сфере культуры, образования и спорта.

«Золотой бал» - ежегодное мероприятие, которое проводится в честь выпускников 11-х классов, показавших отличные результаты учебы. Торжественное открытие мероприятия в 2019 году возглавит председатель Думы Нижнего Новгорода Дмитрий Барыкин.

- Важное место в образовании подрастающего поколения в России издавна отводилось вопросам эстетического воспитания, в том числе и культуре проведения балов, как социально значимых церемоний. Благодаря этому из стен учебных заведений выходили люди гармонично развитые. В наши дни особую значимость приобретает возрождение и использование накопленного за многие годы музыкально - эстетического опыта. Идея возрождения подобного опыта и послужила поводом проведения «Золотого бала». Участие в мероприятии мотивирует выпускников достигать высоких результатов и исключительных успехов в учебе, что в целом повышает уровень и престиж образования и в конечном итоге имеет ярко выраженный социальный эффект, - отмечают организаторы.

Планируется, что в праздничном мероприятии примут участие 100 выпускников нижегородских школ, показавших лучшие результаты по итогам учебных лет. Участие и обучение танцам медалистов будет проводиться бесплатно.

В этом году бал будет проводиться в Нижнем Новгороде уже в четвертый раз. Распорядителем бала станет призер чемпионата России, двукратный чемпион Австрии по спортивным бальным танцам Антон Ефремов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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