Ремонт Сормовского шоссе завершится 10 июля

СЕГОДНЯ 16:29 2019-06-28T16:33:11+03:00

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Ремонт Сормовского шоссе в Нижнем Новгороде планируется завершить 10 июля. Об этом стало известно после инспекционного объезда дорожного участка заместителем мэра Нижнего Новгорода Романом Колосовым. По словам подрядчика, чтобы не создавать помехи в движении транспорта, основная часть работ ведется по ночам.

- Мы перекрываем одну полосу, а по другой может ездить транспорт, - пояснил алгоритм работы директор компании-подрядчика ООО «Эйдос» Валерий Епифанов. - У нас есть разрешение работать с 23:00 до 4:00 – как раз на это время отключают электросети.

Полностью завершить ремонтные работы на участке Сормовского шоссе от Московского шоссе до улицы 50-летия Победы подрядчик намерен к 10 июля. Общая протяженность этого участка составляет 26 тысяч квадратных метров. После ремонта на все дороги, отремонтированные по программе «Безопасные и качественные дороги», будет нанесена разметка термопластиком.

- Это правильное решение, – уверен член регионального фонда ОНФ Андрей Нестеренко. - Пластиковая дорожная разметка долговечна и безопасна.

Всего на территории Московского района планируется отремонтировать более семи километров дорог и тротуаров на шести улицах. В целом по городу будет отремонтировано 32 улицы.

ИСТОЧНИК KP.RU