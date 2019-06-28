Ремонт Сормовского шоссе завершится 10 июля
Ремонт Сормовского шоссе в Нижнем Новгороде планируется завершить 10 июля. Об этом стало известно после инспекционного объезда дорожного участка заместителем мэра Нижнего Новгорода Романом Колосовым. По словам подрядчика, чтобы не создавать помехи в движении транспорта, основная часть работ ведется по ночам.
- Мы перекрываем одну полосу, а по другой может ездить транспорт, - пояснил алгоритм работы директор компании-подрядчика ООО «Эйдос» Валерий Епифанов. - У нас есть разрешение работать с 23:00 до 4:00 – как раз на это время отключают электросети.
Полностью завершить ремонтные работы на участке Сормовского шоссе от Московского шоссе до улицы 50-летия Победы подрядчик намерен к 10 июля. Общая протяженность этого участка составляет 26 тысяч квадратных метров. После ремонта на все дороги, отремонтированные по программе «Безопасные и качественные дороги», будет нанесена разметка термопластиком.
- Это правильное решение, – уверен член регионального фонда ОНФ Андрей Нестеренко. - Пластиковая дорожная разметка долговечна и безопасна.
Всего на территории Московского района планируется отремонтировать более семи километров дорог и тротуаров на шести улицах. В целом по городу будет отремонтировано 32 улицы.
ИСТОЧНИК KP.RU