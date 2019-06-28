2019-06-28T16:02:27+03:00
Происшествия

Названа предварительная причина пожара на заводе «ГАЗ»

В результате пожара в цехе сгорели конденсаторная и фасад на площади 300 квадратных метров
Юлия ВАСИЛИШИНА@julia_va_333
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По предварительным данным, причиной вспыхнувшего сегодня пожара на заводе «ГАЗ» стало короткое замыкание в резервной конденсаторной установке.

Напомним, сообщение о возгорании в медно-литейном цехе поступило в Центр управления в кризисных ситуациях в 12:23. На место происшествия сразу же выехали пожарно-спасательные подразделения. Уже в 13:05 пожар был полностью потушен.

- Предварительной причиной возгорания стало короткое замыкание в резервной конденсаторной установке, - сообщили в пресс-службе завода «ГАЗ». - Возгорание оперативно локализовано, пострадавших нет. Нарушение работы технологического оборудования не отразилось на производственном процессе цеха. Создана специальная техническая комиссия для выяснения коренных причин произошедшего.

Между тем, по данным регионального ГУ МЧС, в результате пожара в цехе полностью сгорела конденсаторная установка и фасад на площади 300 квадратных метров.

- В ликвидации последствий пожара были задействованы 83 человека личного состава и 25 единиц техники, - говорится в сообщении ГУ МЧС России по Нижегородской области. – Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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