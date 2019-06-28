2019-06-28T12:41:26+03:00
Общество

В закон о тишине в Нижегородской области внесены очередные изменения

Теперь включать оповещения о ЧС можно будет в любое время
Лилия ТЕМНОВА@onlinekpnn
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Депутаты ЗСНО приняли в двух чтениях изменения в закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области» на заседании в четверг, 27 июня 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба регионального Заксобрания.

Согласно информации, корректировки касаются организации оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Дело в том, что такие оповещения, в частности, осуществляются с помощью громкоговорителей, а это противоречит региональному закону.

Теперь же запрет на нарушение тишины не будет распространяться на действия по оповещению и информированию населения о чрезвычайных ситуациях, а также о принимаемых мерах по обеспечению безопасности, приемах и способах защиты, порядке действий и правилах поведения в зоне ЧС.

- Во всех остальных случаях закон «Об обеспечении тишины и покоя граждан на территории Нижегородской области» необходимо будет продолжать соблюдать. Так, по будням нельзя производить шумный ремонт с 20:00 до 7:00, по праздникам – с 20:00 до 10:00, - напомнил председатель ЗСНО Евгений Лебедев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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